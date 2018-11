Balingen Crazy X-Mas wird hart und laut

Balingen. Im vergangenen Dezember haben gemeinsam mit den Veranstaltern des Bang-Your-Head-Festivals und Acts wie Grave Digger und Axxis rund 1000 Gäste in den Advent hineingefeiert und wurden mit einer Metal-Bescherung überrascht. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine lautstarke Weihnachtsfeier geben.

Natürlich sind wieder allerlei musikalische Highlights aus der harten Szene mit dabei. Neben den Veteranen Sinner um Primal Fear-Bassist Mat Sinner, den Schweden Bullet, Majesty und den Schweizern Maxxwell versprechen auch die melodischen Power-Metaller Gloryhammer Unterhaltung. Auf ihrer jüngsten Europatournee haben sie für viel Furore und ausverkaufte Locations gesorgt.

Kissin’ Dynamite haben in diesem Sommer mit ihrer aktuellen Veröffentlichung "Ecstasy" die deutschen Alben-Top-Ten geknackt haben. Die jungen Schwaben haben eine absolute Bilderbuchkarriere hingelegt – und das schon als Teenager. Wer die Band einmal auf der Bühne gesehen hat, versteht auch, warum sich Kissin’ Dynamite schon früh den Ruf eines künftigen Top Acts erspielen konnten: Erstaunlich reif und traditionsbewusst, dabei frisch und motiviert bis in die Haarspitzen rocken sich Hannes Braun & Co. seit einigen Jahren in die Herzen des immer größeren Publikums.