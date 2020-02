Balingen Coronavirus: Vorgehen bei der Infektion

Schon bei der Befragung aussortiert

Wichtig sei es in einem solchen Fall, "die richtigen Fragen zu stellen". Das heißt, herauszufinden, ob der Patient, der über Erkältungs- oder Grippesymptome klagt, im Risikogebiet in China war. Oder ob er mit Personen in Kontakt gekommen ist, bei denen die Krankheit nachgewiesen wurde. In den meisten Fällen könnten die Patienten schon bei der Befragung aussortiert werden. Sollten aber gewisse Risikofaktoren gegeben sein, müssten die Kontaktpersonen ermittelt werden: Familie, Arbeitskollegen, Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen, Reisegruppen. "Sie werden systematisch registriert, kontaktiert, es wird beobachtet, ob sie Symptome entwickeln", so Tschritter Dabei müsse man eine gewissen Zeitspanne in Kauf nehmen.