Balingen Coronavirus Notfallbetreuung: Eltern müssen sich gedulden

Denn es könne nicht in jedem Ortsteil eine Betreuung angeboten werden.

In einigen Einrichtungen waren die Eltern bereits am Wochenende gefragt worden, ob eine Betreuung von Kindern erforderlich sei. So seien es in den Waldorf-Einrichtungen rund zehn Kinder, wie Geschäftsführerin Diana Spätz mitteilte. "Keinen Bedarf" haben zum Beispiel die Kindervilla und die evangelischen Kindergärten Heselwangen, Auf Schmiden und Längenfeld an die Stadt weitergegeben.

Auslöser für die Einrichtung der Notfallbetreuung war die Verfügung der Landesregierung, ab Dienstag alle Kindertagesstätten zu schließen. In deren Genuss kommen Eltern, die zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung tätig sind oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur beitragen.