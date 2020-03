Balingen Coronavirus: Gastronomen und Einzelhändler sehr verunsichert

"Das ist eine schwierige Situation", bekennt auch Marco Biancu, Inhaber des "Time Out" am Marktplatz. Die Nachrichten würden sich überschlagen, jeden Tag komme eine andere Anordnung. Er geht zunächst davon aus, dass er den Betrieb abends um 18 Uhr schließen müsse. Dies habe ihm das Landratsamt "unter Vorbehalt" auf Nachfrage bestätigt.

So will er zunächst im Café und im Außenbereich Tische und Stühle abräumen, um die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten zu können. "Ich habe aber keine Ahnung, wer das kontrollieren wird. Und: Wenn mehrere Personen zusammen kommen, wollen die ja auch beieinander sitzen."

Normalerweise, sagt Biancu, habe er bis 24 Uhr geöffnet. "Uns bricht das ganze Abendgeschäft weg." Dies habe zwangsläufig auch Auswirkungen auf seine insgesamt 25 Mitarbeiter. "Wir werden um Kurzarbeit wohl nicht herumkommen."

Angesichts der Corona-Krise verzeichnet er schon jetzt spürbar weniger Besucher im "Time Out". "Wir kommen aus der Wintersaison. Bei so einem schönen Wetter müsste es eigentlich voll sein." Er mache in diesen Tagen bereits rund ein Drittel weniger Umsatz als normal. Biancu sagt, er wisse momentan nicht, wie es weitergehen soll. Er gehe aber davon aus, dass es über kurz oder lang so kommen werde wie in Italien oder Österreich, wo die meisten Geschäfte und Gastronomiebetriebe schon jetzt ganz geschlossen seien. Wie das alles finanziert werden und die staatliche Hilfe für die Betriebe aussehen soll, sei völlig unklar: "Die Regierung verspricht viel. Aber wie soll das konkret vor sich gehen, wenn alle Betriebe, die nun geschlossen werden müssen, schnell Geld brauchen?", fragt er sich.

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

"Es ist eine spezielle Situation, ganz klar", sagt Pablo Gonzalez, Inhaber des "Cosita". Aber diese müsse man ernst nehmen. Das Restaurant hat Gonzalez geschlossen. Die Vorgaben hätte er wohl einhalten können, allerdings lohne sich der Aufwand nicht – zuletzt seien aus Angst vor dem Coronavirus immer weniger Gäste gekommen. "Aus wirtschaftlicher Sicht können wir den Restaurantbetrieb nicht mehr aufrechterhalten". Er habe zudem eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und Gästen. Weiter geöffnet bleibt das Hotel, für Geschäftsreisende. Die aber bekommen nicht, wie sonst üblich, ein Frühstück. Aber auch in diesem Segment sei bei den Buchungen ein klarer Trend erkennbar, so Gonzalez: "gegen null". Er meint: "Einige Gastronomie-Betriebe werden das wohl nicht überleben." In seinem "Cosita" wird der Gastronom derweil weiter täglich von 14 bis 18 Uhr sein: Der Verkauf von Wein, Olivenöl, Käse und Wurst geht weiter. Ihm sei wichtig, als Mensch präsent zu sein. Statt über das Virus philosophiere er mit den Kunden dann über die Qualität von Käse und Wein.

Derweil fürchten die Balinger Einzelhändler, was möglicherweise noch alles auf sie zukommen wird. Die Bundesregierung hat den Ländern am Montag die Schließung einer Vielzahl von Geschäften vorgeschlagen – wie Baden-Württemberg das nun umsetzt, war am Dienstag noch unklar. In Balingen kündigten erste Geschäfte die Schließung für diesen Mittwoch an. Susanne Mebold vom gleichnamigen Porzellanhaus und Haushaltswarengeschäft in Balingen sagte am Dienstag, dass die Unsicherheit derzeit das größte Problem sei. Sie habe nun die Sorge, dass Einkäufe verstärkt im Internet getätigt würden – und appellierte an ihre Kunden, genau das nicht zu tun: Wenn wie angekündigt die Schließungen für Geschäfte kämen, dann, so Mebolds Bitte, sollten Einkäufe zurückgestellt werden, "bis die Händler vor Ort dafür wieder parat stehen".

Auch der Balinger Handels- und Gewerbeverein hat auf die Corona-Krise mittlerweile reagiert: Die diesjährige Aktion "Frühlingsgefühle", die am 3. April mit der Einkaufsnacht begonnen und bis Ostern andauern sollte, ist laut HGV-Vorsitzendem Bernd Flohr abgesagt. Bunte Osterhasen wollten die Händler in der City aufstellen, dazu Schokohasen an die Kunden verteilen. Diese sind bereits bestellt, 6000 Stück. Wegwerfen wolle man sie nicht, so Flohr: "Die Händler verschenken die Hasen dann eben später". Wenn das mit Corona überstanden ist.