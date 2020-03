Balingen Coronavirus: Eintritt ins Klinikum nur mit blauem Armband

Endlich zum Neugeborenen

Er hat Glück: Nach telefonischer Rückversicherung an der Pforte bekommt er das blaue Armband, das ihn als erlaubten Besucher ausweist und quasi seine Eintrittskarte in die Klinik ist. Er strahlt: In den frühen Morgenstunden ist er zum zweiten Mal Vater geworden und will nun zu seiner Frau und dem kleinen Sebastian.

Am Freitag waren die Glastüren zum Foyer der Klinik bereits für Besucher geschlossen. Der Raucherpavillon an der Gebäudeseite war, ungewöhnlich für das milde Wetter, verwaist. Kein Besucher sollte hinein und im Umkehrschluss auch kein Patient mehr hinaus kommen. Das gleiche, fast gespenstische Bild im zur Bundesstraße hin gelegenen Garten: Auch dort, wo sonst Patienten ein wenig frische Luft schnappen, herrschte absolute Stille.

Ein Ehepaar aus einer Gemeinde im Zollernalbkreis klingelt am Freitagnachmittag. Sie wurden vom Krankenhaus angerufen, die Mutter der Frau war in Behandlung. Bange Minuten des Wartens für das Paar, während der ein älterer Herr mit einer Reisetasche erscheint, an die ein Zettel mit Patientenname, Stations- und Zimmernummer geheftet ist.

Die Pforte ist nicht besetzt. Auf dem Boden davor türmen sich Taschen und Tüten, gebracht von Angehörigen für die Patienten.

Nicht alle sind einsichtig

Die Glastür gleitet fast lautlos auf. Ein Pfleger hat Feierabend. Ein junger Mann stürmt herbei. "Darf ich rein?" "Niemand darf das", lautet die Antwort. Glasklar eigentlich.

Doch kaum ist der Pfleger verschwunden, huscht der junge Mann durch die Pforte. Den Spender mit Desinfektionsmittel ignoriert er. Erst die Pförtnerin hält ihn auf. Kopfschütteln bei allen anderen, die Einlass begehren.

Wahrscheinlich waren es solche Situationen, deretwegen sich die Klinikleitung zur drastischen Maßnahme eines Akkreditierungszelts entschlossen hat. Denn eigentlich sollen Patienten nur dann Besuch bekommen, wenn sie psychisch labil sind. Oder im Sterben liegen. So jedenfalls die Auskunft eines Mitarbeiters am Freitagnachmittag im Zelt.

Alles wirkt (noch) ein wenig improvisiert

Dort steht eine Art Empfangstresen, über dem ein Monitor hängt. Es liegen Zettel für diejenigen aus, die sich beim Heimwerken auf den Daumen geklopft, sich sonstwie verletzt haben oder medizinische Hilfe brauchen und in die Notaufnahme wollen. Darauf sollen Symptome wie Atemnot, Husten, grippeähnliche Beschwerden oder Kontakt mit nachgewiesenen Corona-Patienten und der Aufenthalt in einem Risikogebiet angekreuzt werden. Daneben steht ein Pappkarton mit Kugelschreibern, alles wirkt ein wenig improvisiert.

Bis zum frühen Samstagabend ist es ruhig geblieben, wie die Mitarbeiter der Security berichten, die sich im Foyer des Klinikums postiert haben. Sie hätten noch nicht einschreiten müssen. Im Gegenteil: Dadurch, dass die Menschen nur einzeln hineingelassen werden, stehe die Desinfektionsstation wohl eher im Blickfeld. Manch einer hetze zwar zunächst daran vorbei, mache dann aber kehrt und von der blauen Flüssigkeit Gebrauch.