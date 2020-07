Balingen Corona: Weniger Kriminalität, mehr Arbeit

Im vergangenen Jahr wurden in Balingen 1606 Straftaten erfasst. Das sind 23 mehr als im Jahr zuvor. Davon konnte die Polizei 1020 aufklären. "Die Sicherheitslage war 2019 besser als in Albstadt, aber schlechter als in Hechingen", fasste es Schuler zusammen. Setzt man die Zahl der Straftaten ins Verhältnis zu der Einwohnerzahl, ist es für Balingen der zweitbeste Wert seit 2009.

Die Aufklärungsquote liegt mit 63,5 Prozent leicht unter dem langjährigen Schnitt von 64,2 Prozent. "Da haben wir leider leicht nachgelassen", kommentierte dies Schuler. In 74 Fällen kam es im vergangenen Jahr in Balingen zu Gewaltkriminalität, davon handelte es sich in 51 Fällen um gefährliche oder schwere Körperverletzung. Das ist der zweitniedrigste Wert seit 2009. Bei der Straßenkriminalität ist mit 247 Fällen sogar der beste Wert der vergangenen zehn Jahre zu verzeichnen.

Rauschgift-Fallzahlen werden steigen

Auffallend war 2019 die hohe Anzahl an Fahrraddiebstählen: 16 Räder mehr als 2018 wechselten unerwünschterweise ihren Besitzer. Dafür sind Autodiebstähle um 20 Prozent zurückgegangen, es gab 22 Prozent weniger Taschendiebstahl und 33 Prozent weniger Trickdiebstahl. 102 Mal haben Ladendiebe zugeschlagen, einmal mehr als im Jahr zuvor.

13 Mal wurde ein Raub begangen, der spektakulärste war sicherlich der Überfall auf die Sparkasse, bei der der süddeutschlandweit agierende Täter im Rentenalter in Balingen festgenommen und vom Landgericht Hehchingen zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.

Angestiegen ist die Zahl der Rauschgiftkriminalität, doch gilt hierbei: wenig Kontrollen, wenig Fälle - viele Kontrollen, viele Fälle. "Die Lage in Balingen ist 2019 auch nicht schlechter als vor fünf Jahren", ordnete dies Schuler ein. Seit 2020 gebe es eine Rauschgiftermittlungsgruppe, weswegen der Revierleiter davon ausgeht, dass die Fallzahlen 2020 noch weiter steigen werden.

"Skrupellose" Kriminalität gegen ältere Menschen

Einen Anstieg gab es auch bei den Sexualdelikten. Dazu sagte Schuler: "Jedes Delikt ist eines zuviel." 34 Mal wurden der Polizei schwere Diebstähle aus Büros oder Werkstätten gemeldet, dabei wurden in einem Fall aus einem Autohaus hochwertige Räder im Wert von 185 .000 Euro gestohlen. 16 Mal wurde 2019 in Balingen in Wohnungen eingebrochen.

Als "ganz besonders skrupellos" und "wirklich widerlich" bezeichnete Schuler die Kriminalität gegen ältere Menschen: Sei es, dass sich Ganoven als falsche Polizisten ausgeben oder mit der Enkeltrick-Masche versuchen, Senioren um ihr Erspartes zu bringen.

Die Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt hat mit 782 den niedrigsten Stand seit 2009. 75 Prozent davon haben einen deutschen Pass. 200 Tatverdächtige waren weiblich. Die Zahl der ermittelten Asylbewerber unter den Tatverdächtigen ist weiter rückgängig und betrug im vergangenen Jahr 29.