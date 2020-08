Balingen Corona-Testzentrum zieht wieder in Kreissporthalle

Die Nachfrage nach Corona-Tests nimmt wieder zu. Also kündigt das Landratsamt des Zollernalbkreises an, wieder wie seit Ausbruch der Pandemie das Testzentrum samt Schwerpunkt-Ambulanz vom Zollernalb-Klinikum erneut in die Kreissporthalle in Balingen zu verlegen. Das hat die Kreisbehörde am Mittwoch bestätigt.