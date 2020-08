Balingen Corona-Tests im Zollernalb-Klinikum sind nicht für alle Patienten kostenlos

Wie ist im Zollernalb Klini­kum die Praxis mit Corona­-Tests?

Zollernalb Klinikum: Jeder Patient, der stationär oder zu einer ambulanten Operation aufgenommen wird, wird auf Covid-19 getestet. Diese Vorgehensweise wird auch in der AWMF-S1-Leitlinie vom 3. Juni 2020 empfohlen, in der es heißt: "Wir empfehlen in Abhängigkeit der regionalen epidemiologischen Situation für alle Patienten ohne mögliche COVID-19 assoziierte Symptome vor einem elektiven beziehungsweise auch kurzfristig planbaren ambulanten und stationären Eingriff die Durchführung einer präoperativen PCR-Abstrichtestung."