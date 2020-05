Balingen Corona-Pandemie: Zollernalb Klinikum erlaubt Patienten-Besuche

Patienten ohne Symptome dürfen täglich besucht werden

Patienten, die im Wesentlichen keine Symptome haben oder nicht positiv erkrankt sind, dürfen täglich einen Besucher empfangen. Das Klinikum bittet in diesem Zusammenhang um Verständnis, dass zum Schutz der Mitpatienten das Besuchsrecht auf einen gleichbleibenden Besucher eingeschränkt wurde. Corona-positive Patienten oder Patienten unter Corona- Verdacht können auch weiter nicht besucht werden.

Den Besuchern stehen tägliche Besuchszeiten von einer halben Stunde innerhalb vorgegebener Zeitkorridore zur Verfügung. Um die Abstandsregelung im Klinikum einhalten zu können, ist es notwendig, sich vorab einmalig im Patientenbüro anzumelden. Voranmeldungen können ab diesem Mittwoch, 20. Mai, und Besuche ab Donnerstag, 21. Mai, erfolgen. Das Patientenbüro (beide Standorte) ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr in Albstadt unter Telefon 07431/99 10 09 und in Balingen unter Telefon 07433/90 92 20 33 zu erreichen.

Das Patientenbüro erstellt einen Besucherausweis, der vor Eintritt ins Klinikum im Akkreditierungszelt vorgezeigt werden muss, und teilt den Besuchern die vorgegebenen Zeitkorridore mit. Der Besucherausweis wird beim ersten Besuch ebenfalls im Akkreditierungszelt ausgegeben.

Bekannte Ausnahmeregelungen gelten weiter

Neben diesem neuen Besuchskonzept gelten weiter die bekannten Ausnahmeregelungen in Einzelfällen wie im Rahmen der Sterbebegleitung, bei Besuchen auf den Intensivstationen sowie zur Begleitung eines erkrankten Kindes oder bei Geburten.

Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter appelliert das Klinikum, weiterhin Besuche vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation zu planen und die notwendigen Schutzvorkehrungen unbedingt einzuhalten.

Für die Patienten sei die Zulassung der Besuche eine erfreuliche Entwicklung, die auch mit dem verantwortungsvollen Umgang mit den Corona-Schutzmaßnahmen zusammenhänge.