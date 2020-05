Balingen Corona-Krisenstruktur wird aufgelöst

Zurückgebaut werden solle laut Pauli zudem die Corona-Station: Das Not-Lazarett war in Räumen der Philipp-Matthäus-Hahn Schule sowie in der dem Schulkomplex angeschlossenen Kreissporthalle eingerichtet. Die Klassenräume hat das DRK bereits geräumt, nur in der Halle stehen noch die Feldbetten. In den vergangenen Wochen sei kein einziger Patient dort aufgenommen worden, erklärte der Landrat. Anfangs sei man allerdings davon ausgegangen, dass die Pandemie eine dramatische Entwicklung nehmen könnte. "Jetzt ist es eine Kaltübung geblieben. Wir haben gelernt, wie so etwas aussehen könnte."

Der Bedarf nach der großformatigen Kriseninfrastruktur sei in den vergangenen Tagen so stark zurückgegangen, dass die Einrichtungen auf dem Messegelände und in der Kreissporthalle wohl nicht mehr benötigt würden, so Pauli.

Zwischen Verantwortlichen des Landkreises, des DRK sowie dem Mediziner Urban hat es am Montag eine Besprechung zur Verlagerung der Kriseninfrastruktur gegeben. Deren genauer Ablauf steht nach Angaben des DRK-Kreisvorsitzenden Heiko Lebherz noch nicht fest, über das weitere Vorgehen müsse man sich noch abstimmen.

Laut Landrat Pauli sollen die Feldbetten und die Ausrüstung, die vorübergehend in der Schule und in der Kreissporthalle aufgestellt worden waren, nun eingelagert werden. Das Material solle weiter vorgehalten werden – für den Fall der Fälle. Heiko Lebherz sagte zudem, dass nun zwischen den Beteiligten anhand der Erfahrungen der vergangenen Wochen ein Konzept zur Pandemieversorgung erarbeitet werde.