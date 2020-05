Balingen Corona-Krise: Waldkindergarten kann Betrieb problemlos aufnehmen

"Die Ansteckungsgefahr ist bei uns geringer, denn wir sind draußen", bringt es Birgit Vöhringer-Damm auf den Punkt. Sie ist die Leiterin des Balinger Waldkindergartens im Gebiet Binsenbol.

Am Freitag vergangener Woche hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) angeordnet, ab Montag die bisherige Notbetreuung an den Kindergärten in Richtung eines reduzierten Regelbetriebs schrittweise auf bis zu 50 Prozent der Kinder auszuweiten. "So können die Abstandsgebote mit halben Gruppengrößen gewahrt, Eltern aber weiter entlastet und den Kindern ein Stück Normalität zurückgegeben werden", sagte die Ministerin.