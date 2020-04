Balingen Corona-Krise: Polizei unterbricht "Schwätzle" an Bushaltestelle

Balingen-Ostdorf - Eine filmreife Szene hat sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in Ostdorf abgespielt. Eine Gruppe von vier jungen Männer hatte sich an der Bushaltestelle Bei der Linde verabredet, um miteinander zu reden. Da das Treffen gegen das Kontaktverbot verstieß, riefen Anwohner die Polizei.