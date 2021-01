Balingen Corona-Korso rollt gar nicht erst an

Fahren sollte der Autokorso von der Bizerba-Arena durch die Balinger Innenstadt. Ähnliche Proteste sind derzeit bundesweit in vielen Städten unter dem Motto "Freiheitsfahrer" angemeldet. Zumindest in Balingen aber kam der Korso nicht in Gang. Die starken Kräfte der Polizei, die die Autofahrt begleiten sollten, rückten wieder ab.

Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hatte aus Gründen des Infektionsschutzes für die Veranstaltung, die auch für die kommenden Montagen angemeldet ist, eine ganze Reihe von Auflagen erlassen. Nicht daran teilnehmen durften demnach Personen, die an Covid-19 erkrankt sind oder Symptome aufweisen, ebenso wenig mit dem Coronavirus infizierte Personen sowie all jene, die in den vergangenen zehn Tagen Kontakt mit einem Infizierten hatten.