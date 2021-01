Balingen Corona-Inzidenzjetzt bei 181,7

Zollernalbkreis. Die Zahl der Corona-Infizierten im Zollernalbkreis ist am Samstag um 55 angestiegen. Die neu Infizierten leben demnach in Albstadt (13), Balingen (12), Bisingen (2), Burladingen (4), Geislingen (5), Haigerloch (11), Hechingen (4), Meßstetten (2), Rangendingen (1) und Rosenfeld (1). Am Sonntag sind weitere 13 Infizierte registriert worden; diese leben in Albstadt (3), Balingen (1), Burladingen (1), Geislingen (2), Hechingen (4) und in Meßstetten (2).