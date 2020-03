Zollernalbkreis Corona-Infizierter fühlt sich "pumperlgsund"

Unsere Zeitung hatte am Dienstag telefonisch Kontakt mit dem Corona-Infizierten. Seinen Namen will er aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der Zeitung lesen – anderswo gab es regelrechte Hetze gegen Corona-Erkrankte. Recht offenherzig schilderte der 61-Jährige derweil seinen aktuellen Gesundheitszustand: Nach der Rückkehr aus Südtirol, mittlerweile Corona-Risikogebiet, wo die Gruppe unter anderem im Puster- und im Grödnertal unterwegs gewesen sei, habe er am Sonntag leichte Kopf- und Gliederschmerzen verspürt, dazu kam ein Husten. "Normalerweise hätte ich das mit einigen Aspirin niedergekämpft", sagt der Mann. Wegen der Corona-Berichterstattung habe er sich am Montag aber doch bei seinem Hausarzt in Balingen gemeldet. Dieser nahm einen Abstrich – am Montagabend, 18 Uhr, war das Ergebnis da: Corona-positiv. Nun sei er zuhause in Quarantäne, allerdings fühle er sich nicht schlecht, sagt der 61-Jährige, sondern "pumperlgsund". Beeinträchtigungen habe er keine.

Sein Hausarzt, sagt der 61-Jährige, habe aus seiner Sicht alles richtig gemacht, und auch der Mediziner lobt im Gespräch mit unserer Zeitung den Patienten: Dieser habe sich am Montag telefonisch gemeldet, sei dann in die Praxis gekommen. Mittlerweile aber, so der Arzt, dürfe er laut den aktualisierten Richtlinien solche Corona-Tests nicht mehr durchführen: Mundschutz, Brille und Handschuhe stünden ihm zur Verfügung, einen Schutzanzug aber habe er nicht – ein solcher sei derzeit auch nicht mehr zu bekommen. Patienten mit Corona-Verdacht verweise er nun ans Zollernalb-Klinikum.

Viele Menschen seien derzeit beunruhigt, würden das Klinikum oder den Hausarzt allerdings oft auch ohne konkreten Verdacht aufsuchen, bemängelt Klinik-Geschäftsführer Gerhard Hinger. "Das macht keinen Sinn und führt nur zur Überlastung."

"Normale Influenza ist gefährlicher"

Das Klinikum sei auf infizierte Patienten eingestellt. "Wir entscheiden nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, inwieweit eine Infektion wahrscheinlich ist." In vielen Fällen sei kein Abstrich nötig, weil eine Erkrankung unwahrscheinlich sei oder der Zeitpunkt einer möglichen Infektion zu kurz zurückliege. "Wir müssen mit dem neuen Erreger mit großem Bedacht umgehen, wir müssen die Gefahr ernst nehmen, aber wir dürfen das Gesundheitssystem nicht überfrachten." Eigenschutz und Prävention seien nach wie vor wichtig. Sprich: häufiges Händewaschen, Husten- und Niesetikette, Abstand zu Personen mit Erkältungssymptomen.

Klassische Influenza sei seiner Ansicht nach gefährlicher als der Corona-Erreger, bei dem die Sterberate nach neuesten Erkenntnissen wohl weniger als ein Prozent betrage, sagt Hinger. Schwere Verläufe seien selten, dafür die Dunkelziffer hoch, weil viele Infizierte keine Symptome zeigten. Insgesamt sei das Corona-Virus eine große Herausforderung, räumt Klinik-Chef Hinger ein.

"Wir sind im Fall einer Epidemie vorbereitet, im Nebengebäude wird ein ›Vorfluter‹ eingerichtet, die DRK-Bereitschaft nimmt möglicherweise Erkrankte in Empfang, gegebenenfalls werden Abstriche gemacht. Anderswo werden als ›Vorfluter‹ Zelte aufgestellt."

Seit Beginn der Infektionen mit dem neuen Erreger seien im Zollernalb-Klinikum 14 Personen getestet worden, sagt der Klinik-Chef. Aber seit Bekanntwerden des ersten bestätigten Falls im Kreis gebe es eine Vielzahl von telefonischen Anfragen, und allein am Dienstagmorgen seien zehn Personen in die Notaufnahme gekommen, um zu klären, ob ein Abstrich nötig sei. "Die große Nachfrage ist nicht angemessen", sagt Hinger. "Wenn Bedarf besteht, werden wir zusätzliche Kräfte aktivieren und danach wieder zurückfahren."

"Es ist schlimm, dass sich Panik breit macht ohne Not", sagt Landrat Günther-Martin Pauli, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist. "Wir sind wachsam, überlegen uns die erforderlichen Schritte. Für Großveranstaltungsn sind die Städte und Gemeinden verantwortlich. Einzelne sind abgesagt worden." Aber die Hamsterkäufe, die Tatsache, dass Desinfektionsmittel auf Vorrat gekauft und "verschleudert" würden, sei eher bedenklich.

Im Moment gebe es noch noch keinen Katastrophenplan, sagt der Chefarzt der Zentralen Notaufnahme, Otto Tschritter. Vorerst seien nur die ehrenamtlichen freiwilligen Helfer des DRK im Einsatz. Bei Verdachtsfällen seien Mundschutz, Handschuhe und Schutzanzug vorgeschrieben. "Schutzbrille und Spezialmaske sind in den meisten Fällen nicht erforderlich."

Am Zollernalb-Klinikum setzt man auf Prävention. Überall hängen die "No Hands"-Plakate: "Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig", heißt es da. "Wir verzichten auf das Händeschütteln und schenken Ihnen ein Lächeln."