Balingen Corona: 48 neue Fälle

Zollernalbkreis. Im Zollernalbkreis ist die Zahl der Corona-Infektionen auch am Mittwoch weiter gestiegen. Das Gesundheitsamt bestätigte 48 weitere Fälle. Die neu Betroffenen leben demnach in Albstadt (7), Balingen (14), Bisingen (2), Bitz (1), Burladingen (1), Geislingen (2), Haigerloch (3), Hechingen (4), Meßstetten (1), Obernheim (1), Rangendingen (3), Rosenfeld (4), Schömberg (3), Winterlingen (1) sowie in Zimmern unter der Burg (1).