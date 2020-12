Balingen Corona: 36 neue Infizierte

Der Inzidenzwert hat sich mit den neuen Fällen am Donnerstag erneut erhöht. Er liegt aktuell bei 107,7 Im Zollern­alb-Klinikum waren am Donnerstag 15 Covid-Patienten aufgenommen, einer weniger als am Mittwoch. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation (drei mehr als am Mittwoch), zwei Patienten mussten beatmet werden (gleich viele wie Mittwoch).