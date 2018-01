Balingen Christoph Foth tritt ins zweite Glied zurück

Dem Geschäftsführer des HBW Balingen-Weilstetten, Wolfgang Strobel, fiel die Bekanntgabe dieser Personalentscheidung sichtlich schwer. "Klar, hätten wir mit ›Fothi" in den nächsten Jahren noch gerne zusammengearbeitet. Aber wir respektieren natürlich seinen Wunsch", sagt Strobel, der er großes Verständnis dafür hat, dass Foth seinem Studium künftig oberste Priorität einräumt hat. "In den Gesprächen, die wir in den vergangenen Wochen geführt haben, hat mir Christoph aufgezeigt, wie zeitaufwändig sein Jurastudium ist, und ich habe größte Hochachtung vor der Entscheidung, die er getroffen hat", ergänzte der HBW-Geschäftsführer, dass der HBW großen Wert auf eine Ausbildung der Spieler neben dem Handball legt und sie dabei auch unterstützt.

"Für mich war das eine ganze schwere Entscheidung, die ich mir nicht leichtgemacht habe. Jeder der mich kennt weiß, wie wichtig mir der HBW und der Handball sind. Mein Leben war die vergangenen Jahre vollkommen auf Handball ausgerichtet. Aber eine gute Examensvorbereitung bei Jura ist mit Bundesliga-Handball einfach nicht machbar", begründete Foth seine Entscheidung. Für ihn würden sich die Prioritäten jetzt verschieben, aber er freue sich auch darauf, dass er in einer jungen, hungrigen Mannschaft seine Erfahrung weitergeben könne. Ganz aufhören wird das Balinger Urgestein mit dem Handball nämlich nicht. Er wird in der zweiten Mannschaft seinen Erfahrungsschatz einbringen und seinen Teil zur Weiterentwicklung der jungen Talente in der 3. Liga beitragen.

Damit kann bei den Jung-Galliern die Lücke nahtlos geschlossen werden, die Fabian Wiederstein hinterlassen wird. Der 22-Jährige Kreisläufer, der seit 2013 für das Balinger Nachwuchsteam aufgelaufen ist, hat dieser Tage ebenfalls entschieden, dass er sich sportlich anderweitig orientieren möchte und, dass er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim HBW eV nicht verlängern wird. "Wir bedauern die Entscheidung von Fabian, denn wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet", ergänzt Strobel, dass Wiederstein mit seiner Art und Weise sehr gut zum HBW gepasst habe.