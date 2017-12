Balingen Christkindlesmarkts: Sperrungen in der Innenstadt

So wird der Bereich zwischen der Friedrichstraße und dem Alten Markt bis zur Einmündung Neue Straße von Freitag, 18 Uhr, bis einschließlich Montagvormittag für den Verkehr gesperrt. Anwohner sollten laut Empfehlung des Amts für öffentliche Ordnung ihre Fahrzeuge außerhalb dieses Bereichs abstellen.

In den Querstraßen der Neuen Straße hin zur Friedrichstraße sind die Marktbeschicker mit Berechtigungsausweis parkberechtigt. Mit der Vollsperrung der Friedrichstraße werden gleichzeitig einzelne Einbahnstraßen-Regelungen im innerstädtischen Bereich aufgehoben.

Für die Marktbesucher stehen neben den innerstädtischen Parkhäusern und Parkplätzen im Gewerbegebiet Gehrn außerhalb der Ladenöffnungszeiten weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Für den Transfer zur Innenstadt wird ein kostenloser Bus-Pendel-Verkehr eingerichtet; Haltestellen befinden sich beim Real- und beim Toom-Markt sowie in der Innenstadt nahe dem Viehmarktplatz. Die Busse verkehren am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr in regelmäßigen Abständen.