Balingen Christkindlesmarkt ja – nur wie?

Balingen - Trotz Corona soll es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in der Balinger Innenstadt geben. Wie gewohnt könne der Christkindesmarkt zwar nicht stattfinden, sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann am Dienstagabend auf die entsprechende Nachfrage von Grünen-Stadtrat Erwin Feucht in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats. Man prüfe verwaltungsintern aber derzeit, so Reitemann, in welcher Form in der City Stände aufgebaut werden könnten.