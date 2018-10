Balingen Chippendales bringen Mädels zum Kreischen

Pilot oder Bauarbeiter?

Cowboy, Pilot oder Bauarbeiter? Die Truppe ließ kein Klischee aus, wovon Frauen scheinbar träumen. Es kam an: Die Zuschauerinnen kreischten in den höchsten Tönen. Das schafft sonst nur eine Spinne in der Badewanne.

Gute Musik, auch ein Hauch von Romantik, wenn einer blutjungen Zuschauerin von einem sich langsam aus der Uniform blätternden Offizier und Gentleman der Hof gemacht wird. Dazu eine furiose Lightshow und wummernde Bässe. Tatsächlich ein Abend für alle Sinne, wie vom Veranstalter versprochen. Lustig war es auch.

Bei der "Chipp Shot"-Show traten vier Damen mit jeweils einem nur mit einer Hose bekleideten Tänzer um den Sieg an. Dabei galt es, seinem Chippendale so schnell als möglich die für die Truppe zum Markenzeichen gewordenen Fliegen und Manschetten anzulegen, ein (Kreisch!) pinkfarbenes Verhüterli auf eine Banane aufzuziehen und (Kreisch!) gemeinsam mit dem gestählten Akteur die wildeste Paarungs-Position zu finden. Am Ende siegte "Team Pink". Die Gewinnerin durfte einen Chippendale-Kalender für das kommende Jahr mit nach Hause nehmen. So schön.

Aber auch all jene Damen, die nicht wie ihre Kolleginnen immer wieder aus dem Publikum gepickt wurden, konnten sich mit den Traumtypen verewigen lassen. Nach der Show standen Chris, Corey und Kollegen für Fotos parat. Wer kein zerrissenes T-Shirt abbekommen hatte, um es aufs heimische Kopfkissen zu legen, konnte sich am Devotionalienstand eindecken.

Charmantes Detail: Auf den Stühlen lagen pinkfarbene Schleifen zum Anstecken ans am Donnerstag bei den meisten Damen tief ausgeschnittene Dekolletee. Plus Postkarten, auf denen die strippenden Sänger und Tänzer für die bundesweite Kampagne für mehr Aufmerksamkeit für Brustkrebs werben.