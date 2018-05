Balingen Chiara Holtmann erneut Bundesbeste

Bereits im vergangen Jahr siegte Chiara auf Bundesebene. Die Höchstpunktzahl, hatte die 13-jährige Klarinettistin auch beim Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen erreicht. In ihrer Altersgruppe war sie dabei die einzige, die so viele Punkte bekommen hat. Am Wettbewerb Jugend musiziert teilnehmen darf Chiara Holtmann noch bis sie 21 ist – sofern nicht in beruflicher musikalischer Ausbildung.

Weitere Informationen: Der Musikwettbewerb Jugend musiziert ist seit seiner Gründung im Jahr 1963 zum bedeutendsten Förderprojekt für musikalischen Nachwuchs in Deutschland geworden. Der Wettbewerb findet in drei Phasen mit jährlich unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Auf die Regional- folgen die Landeswettbewerbe und beim Bundeswettbewerb treffen schließlich die besten Nachwuchsmusiker aufeinander. Allein in Baden-Württemberg präsentieren bei 23 Regionalwettbewerben Jahr für Jahr ungefähr 5 000 junge Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger ihre Fähigkeiten.