Balingen Chemieunfall an Frommerner Waldorfschule

Um 10.17 Uhr griff Diana Späth, Geschäftsführerin der Waldorfschule, zum Telefon, um die Feuerwehr anzurufen. In einem Vorbereitungsraum für den Chemieunterricht im Erdgeschoss hatte ein Sicherheitssystem automatischen Alarm gegeben. Ein Lehrer hatte nachgeschaut, was los war. Er geriet dabei wohl in die Wolke einer möglicherweise verdampften Chemikalie, atmete diese ein und litt danach unter Übelkeit und Atemnot.

Alexander Werner, Leiter der Abteilung Frommern, war bald nach dem Anruf der erste Feuerwehrmann vor Ort. Er brauchte nur wenige Minuten, um sich einen Überblick zu verschaffen. Rasch war ihm klar: Die Schule musste unverzüglich evakuiert werden. Zehn Kleinkinder der Krippengruppe, etwa 70 Kindergartenkinder, rund 380 Schüler und mehr als 60 Erwachsene verließen daraufhin die Gebäude. Sie sammelten sich in sicherer Entfernung und an den angrenzenden Straßen, wo immer mehr Fahrzeuge der Feuerwehren Frommern und Balingen sowie des Roten Kreuzes eintrafen.

"Massenanfall von Verletzten" – diese Mitteilung gab das DRK vorsorglich aus und informierte die nächsten Krankenhäuser sowie das Kinderklinik in Tübingen. Bald war auch das Fahrzeug des Feuerwehr-Messtrupps aus Engstlatt vor Ort. Nach Einrichtung eines Dekontaminationsplatzes gingen dessen Mitglieder in Zwei-Mann-Trupps unter Atemschutz in das Schulgebäude, um herauszufinden, welche Chemikalie den Alarm ausgelöst haben könnte.