Balingen CDU Zollernalb klar für Merz

Zollernalbkreis. Mehrheit für Merz: In einer gemeinsamen Mitteilung sprechen sich Nicole Hoffmeister-Kraut und Frank Schroft, die beiden Delegierten der CDU Zollernalbkreis zum CDU-Bundesparteitag, klar für Friedrich Merz als neuen Parteivorsitzenden aus. Merz unterscheide sich mit seinen klaren, vor allem wirtschaftspolitischen Positionen von den anderen politischen Parteien und biete so den Wählern "eine attraktive Alternative" bei den bevorstehenden Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September, so Hoffmeister-Kraut, CDU-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Balingen und Wirtschaftsministerin, sowie der Meßstettener Bürgermeister Schroft.