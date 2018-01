Balingen Casting und geschmückte Gespanne

Balingen. Die letztjährige Ausgabe war ein voller Erfolg, so die Veranstalter. Tausende Besucher kamen mit ihren Vierbeinern. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Aussteller angemeldet, und neue sind hinzugekommen, kündigt der Veranstalter an: "Die Halle ist komplett ausgebucht."

Neben Informationsständen seien zahlreiche Verkaufsstände zu finden. So zeigt die Firma Bobi Hundebetten in den verschiedensten Ausführungen. Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her. Zudem zeigen die Futterhersteller eine große Palette an Produkten. Auch der Tierschutz ist wieder ein zentrales Thema. Ein Verein hat sich einer ganz besonderen Rasse angenommen: die Greyhound Protection Int. Der Verein kümmert sich seit Jahren um diese Hunde. Sie werden in Irland für Hunderennen gezüchtet. Die renntauglichen Tiere müssen im Alter von zwei Jahren auf die Rennbahn und werden meistens nach zwei bis drei Jahren ausgesondert. Der Verein versucht, diese Hunde dann vor diesem Schicksal zu bewahren und holt sie nach Deutschland, wo sie in Pflegestellen untergebracht werden, um weitervermittelt zu werden. Der Verein stellt die Vierbeiner in Balingen vor und hofft, für sie ein geeignetes Zuhause zu finden.

Erstmalig ist eine Fellwerkstatt dabei. Viele warten schon sicher wieder auf das beliebte Casting. Die Talentsuche der "Mein Hund" beginnt 2018 in Balingen. Hier können die Besucher wieder täglich an verschiedenen Ausscheidungen teilnehmen. Die Tierfilmagentur von Aurelia Franke-Hornung freut sich wieder auf viele Teilnehmer, die auf dem roten Teppich ihr Können zeigen. Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten, jeder kann mitmachen.