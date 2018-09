Balingen Caritas richtet Blick auf Kinderarmut

Balingen. Manuela Mayer, der Caritas-Regionalleiterin, Marc Meßmer, Fachreferent für Solidaritätsstiftung, und Stefanie Balbach, Leiterin des Jakobushauses, ist es ein Anliegen, der Öffentlichkeit das Thema Kinderarmut nahe zu bringen. Diese, so Mayer, sei auch in relativ reichen Ländern wie Baden-Württemberg für manche Familien spürbar: "Die Kinder können nicht in Vereine eintreten, sie gehen nicht zu anderen Kindergeburtstagen oder haben schlechte Bildungschancen." Besonders betroffen sind nach Angaben der Caritas Kinder von Alleinerziehenden oder in Familien mit sehr vielen Kindern. Armut wirke sich in vielen Bereichen aus.

Die Caritas macht unter dem Motto "Kinderarmut wohnt nebenan" auf die Folgen von Armut aufmerksam: schlechte Wohnverhältnisse, schlechtere Gesundheit und ein schlechterer Zugang zu Bildung.

Mit der Kampagne "Mach dich stark" will die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau Personen und Institutionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ansprechen und als Mitstreiter gewinnen. Sie will auch Projekte anstoßen, mit denen Kinder und Jugendliche bessere Chancen bekommen.