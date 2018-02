Balingen C- und E-Junioren der TSG im Finale

Besser machten es die Balinger E-Junioren bei ihrem Turnier in Baienfurt. Die Youngster aus der Eyachstadt starteten zwar mit Niederlagen gegen den SSV Ulm (0:2) und den MTV Stuttgart (1:2), bliesen dann aber mit Siegen gegen den SV Eltingen/Leonberg (3:1), den TSV Pfuhl (2:1) und die SpVgg Feuerbach (2:0) zur Aufholjagd und sicherten sich am Ende als Zweiter noch das Ticket für das Endturnier.

Dieses Ziel hatten die A-Junioren der SG Pfeffingen sowie die B-Junioren des TSV Frommern und die B-Juniorinnen des SV Unterdigisheim im Rahmen des diesjährigen Futsal-Masters-Wettbewerbs bereits erreicht.

Beim Futsal-Masters-Finalturnier in Ehingen belegten die Pfeffinger A-Junioren nach einem Sieg gegen den SV Bonlanden (2:1) sowie Niederlagen gegen die SG Kuppingen (1:2) und den VfL Kirchheim/Teck (0:2) Rang drei in ihrer Gruppe und verpassten so das Viertelfinale. Das gleiche Schicksal ereilte die Frommerner B-Junioren in Ehingen, die mit zwei Remis gegen die SG Juniorteam Rems (0:0) und den TSV Neu-Ulm (1:1) sowie einem 0:1 gegen VfL Nagold ebenfalls Dritter in ihrer Vorrundengruppe wurden. Auch für die Unterdigisheimer B-Junioren gab es im Finale in Wendlingen nichts zu holen. Der SVU verlor gegen die SpVgg Berneck (0:2), den SV Alberweiler (0:4) und die TSV Mühlhausen/Stuttgart (0:6).