Balingen Buschmann: Neue Räume sind "Jubiläumsgeschenk"

Voller Elan hießen die Kinder die Gäste mit zwei Begrüßungsliedern willkommen. In der Turn- und Festhalle Langwiesen bezeichnete Susanne Buschmann, Leiterin der Kindertagesstätte, die neue Einrichtung als "großes Jubiläumsgeschenk".

Nachdem die Räume in der Langwiesenschule nach Schließung der Hauptschule 2015 frei wurden und der bisherige Kindergarten saniert und erweitert werden sollte, wuchs die Idee, diese Räume in eine neue Kindertagesstätte umzubauen.

"Wir waren mit Interesse, Mitsprache und vielen Baustellenbesuchen dabei", berichtete Buschmann: "Die Kinder haben alles mitverfolgt und selbst in einem Projekt ›ihre Kita‹ gebaut." Nach einer spannenden Umbauzeit gibt es jetzt eine Bildungseinrichtung, in der die Kinder von der Kitazeit bis zum Ende der Grundschule sein können. Die ehemaligen Klassenpavillons wurden zu Kindergartenräumen umfunktioniert. Dazu wurden die Verbindungsgänge mit Glasfassaden und Wänden geschlossen und die Klassenzimmer umgestaltet. Außerdem wurden zusätzlich Neben- und Sanitärräume eingebaut sowie ein eigener Eingangsbereich in Form eines Windfangs geschaffen.