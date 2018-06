Balingen Burlesque-Show, Tanz, Musicals

Die Reihe "Junge Wilde" umfasst vier Termine. Während bei der Theaterfassung des gleichnamigen Films "Brassed off" die Lindenhöfer durch die Lauchtertmusikanten verstärkt werden (19. Oktober), kommt dagegen das Masken-Beatbox-Theater beim Stück "Klasse Klasse" ganz ohne Sprache aus.

"Die Premiere unserer Tanzreihe Just Dance war ein voller Erfolg und wird natürlich weitergeführt", betont Klein. Eine interessante Mischung aus durchaus ernsthaft vorgetragener klassischer Musik und Tanz-Choreographien durch ausgewiesene Breakdance-Europameister und -Weltmeister dürfte am 19. Januar 2019 "Breakin Mozart" sein. Am 5. Februar kommt erneut "Rock the Ballet X" auf die Bühne.

Bei den Wahlabo-Veranstaltungen sticht die Eigenproduktion der Stadthalle am 17. November heraus: Bei den "Musicalladies & Friends #imländle" produziert die Stadthalle erstmals eine Musical-Gala selbst – und greift auf lokale und regionale Künstler zurück. Beatrix Reiter und Melanie Gebhard aus Balingen respektive Winterlingen bekommen dabei Unterstützung von den Musicalsängern Hannes Staffler und Carl van Wegberg, die schon in etlichen Produktionen in Stuttgarter Musicals mitwirkten. Frauenpower gibt es mit Sissi Perlinger am 22. November. Und ein zauberhaftes Musical für die ganze Familie ist am 8. Dezember zu sehen: "Die Schneekönigin".

Ein absolutes Novum in Balingen: "Let‘s Burlesque" am 30. März. Opernsängerin Evi und ihr Team zeigen ihre sinnlich-sündige Show und geizen dabei nicht mit Musik und Artistik. Die Arcademia Sinfonica mit Dietrich Schöller-Manno am Dirigentenpult wird gleich dreimal zu hören sein. Im Bereich Kleinkunst warten Kaliber wie Stefan Waghubinger, Bernd Kohlhepp und Patrizia Moresco.

Die Broschüren mit den Abo-Veranstaltungen sind unter anderem in der Stadthalle Balingen ausgelegt.