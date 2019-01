Balingen Bunte Malergruppe zu Gast im Balinger Kunsttempel

"Wir profitieren ganz klar vom guten Ruf Balingens in der Kunstszene", sagt Streit. Und nennt die Stadthalle "einen echten Kunsttempel". In den pilgerten am Samstag und Sonntag hunderte Kunstfreunde und ließen sich von abstrakten oder hyperrealistischen Gemälden verzaubern.

Manches Werk der Gruppe, die sich "23 Maler" nennt, war so fein gemalt, dass daneben eine Lupe lag, um jedes Detail erfassen zu können. Was dem Schauspieler der Applaus, ist dem Maler der rote Punkt an seinem Werk. Die wurden allerdings nicht geklebt, denn die Käufer nahmen die Neuanschaffungen direkt aus der Ausstellung mit. Samt einer Mappe, in der sich die Biografie des Künstlers befand und einem Echtheitszertifikat.

"Wir kommen wieder"