Balingen Bunte Kuschelmonster und Ritter Rost

Halbe Gesichter, mal ohne, mal mit Haaren, und ein überdimensionaler Dagobert Duck sind zu erkennen. Daneben machen die neun Mädchen, die sich zum Mal-Workshop angemedet haben, ihr eigenes Ding: Sie experimentieren mit Maltechniken, Farbmischungen, Klebeband und Buntstiften.

Derweil sind im Obergeschoss im Workshop von Monika Althaus Kuschelmonster aus Stoff, bunte Kissen und Taschen entstanden. Die sieben Mädchen im Alter zwischen acht und elf Jahren, die sich zum Nähkurs angemeldet haben, hätten zunächst das Nähen von Hand gelernt, danach das Arbeiten mit der Nähmaschine.

Stolz zeigen sie die Ergebnisse ihrer Arbeit. Handwerkliches Arbeiten sei wichtig in einer Zeit, in der man "alles kaufen kann", sagt die Kursleiterin.

Ist das Nähen eine ganz neue Erfahrung für die Mädchen? Nein, versichern mehrere, sie hätten davor schon zu Hause genäht. Hat’s Spaß gemacht? "Klar." Würdet ihr’s nächstes Jahr gerne wieder machen? "Logo." Was alles im Kunstcamp entstanden ist, können Eltern, Großeltern und Geschwister an diesem Donnerstag ab 14 Uhr in den Räumen der Volkshochschule sehen. Dann werden die verschiedenen Kunstobjekte aus den Workshops vorgestellt.