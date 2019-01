Balingen Bundesmusikfest ist großes Ziel der Balinger Aktiven

Bärbel Mohl gab bekannt, dass sie ihr Amt als Jugendleiterin nach zehnjähriger Tätigkeit gerne abgeben würde. In Abwesenheit, jedoch mit vorliegender persönlicher schriftlicher Erklärung, wurde zur neuen Jugendleiterin Sandra Mattes gewählt. Als aktive Beisitzerin im Ausschuss bleibt Bärbel Mohl jedoch weiterhin tätig, ebenso wie Eckhart Gess. Beide werden diese Funktion für zunächst ein Jahr übernehmen.

Nach den Wahlen wurden viele Ehrungen vorgenommen. Für die längste aktive Mitgliedschaft wurde Karl-Heinz Müller geehrt: Er ist seit 50 Jahren aktiv im Verein.

Geehrt wurden außerdem für zehn Jahre aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze Heiner Banzhaf, Stefan Nachtmann, Stefanie Mohl und Kathrin Schultheiß. Dunja Eberhart erhielt für 30 Jahre die Ehrennadel in Gold, für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft Michael Koch die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Rainhold Hittinger wurde eine Urkunde mit Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive und fördernde Mitgliedschaft verliehen. Für die vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik erhielt Rudi Mattes die Fördermedaille in Bronze. Weitere Ehrungen gab es für passive Mitgliedschaft im Verein für zehn, 30 und 40 Jahre.

Der Ausblick der Termine für das Jahr 2019 zeigte wiederum viele Aktivitäten der Musiker. Diese umfassen neben dem Gartenfest auch die Teilnahme am Nachtumzug bei der Balinger Fasnet und das Bundesmusikfest in Osnabrück.