Balingen Bummeln im schönen Lichterglanz

Und schon traditionell wird die Märchenerzählerin Sigrid Maute am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 und 15 Uhr im Saal des Alten Landratsamts Geschichten erzählen. Außerdem hat der Nikolaus versprochen, auch in diesem Jahr an beiden Tagen jeweils ab 15.30 Uhr in der Hütte beim Zollernschloss kleine Präsente zu verteilen.

Darüber hinaus hat das Waagen-Museum an beiden Tagen jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher sind aufgefordert, ihr Talent im Gewichteschätzen zu beweisen.

Buspendelverkehr wird eingerichtet

Parkmöglichkeiten gibt es an beiden Tagen auf und um das Messegelände sowie am Sonntag im Gewerbegebiet Auf Gehrn. Von den Haltestellen beim toom-Baumarkt und bei der AHG können die Besucher mit dem kostenlosen Buspendelverkehr direkt zum Balinger Christkindlesmarkt und von der Haltestelle "Torbrücke" wieder zurück ins Gewerbegebiet Gehrn fahren. Die Busse pendeln in kurzen Abständen am Samstag von 10 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr.

Um die weihnachtliche Vorfreude zu erhalten, findet nach dem Christkindlesmarkt von Montag, 3. Dezember, bis Freitag, 7. Dezember, ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt. In den Verkaufshäuschen werden weihnachtliche Geschenkideen, Glühweinspezialitäten und verschiedenen Speisen angeboten.

Der Christkindlesmarkt ist am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten des anschließenden Weihnachtsmarkts sind täglich von 11 bis 18 Uhr.