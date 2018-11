Balingen Bürger sollen digitale Zukunft Balingens mitgestalten

Balingen. Wie sieht die digitale Zukunft in Balingen aus? Wie kann die Digitalisierung vor Ort mehr Lebensqualität bringen? Und in welchen Bereichen soll das geschehen? Mit dem Projekt "Balingen digital", das durch das Land gefördert wird, wollen die Stadtverwaltung und die Stadtwerke eine Strategie dafür entwickeln. In die Planung sollen sich dabei auch die Balinger einbringen. Die Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung findet am Samstag, 8. Dezember, von 9 bis 13 Uhr in der Mensa Längenfeld statt.