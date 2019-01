Balingen BTG macht den Weg für den Aktivpark frei

Klar sei, so der BTG-Vorsitzende, dass die Verlagerung sowie die Neuanlage der Plätze in Ostdorf für die BTG und den TC "kostenneutral" verlaufen müssten. Sprich: Die Stadt soll, so sei es auch mit Oberbürgermeister Helmut Reitemann und Bürgermeister Reinhold Schäfer besprochen, dafür aufkommen. Außerdem erwartet die BTG eine Entschädigung für das Clubheim an der Eyach, das noch "gut in Schuss" sei. Im Raum steht dafür ein niedriger sechsstelliger Betrag. Dadurch könnte der Verein seine Schulden abzahlen, die Mitglieder-Darlehen ablösen und den Zusammenschluss mit den Ostdorfern finanziell unbelastet beginnen.

Eine entsprechende Vereinbarung soll laut Riethmüller noch in diesem Jahr geschlossen werden, damit die zusätzlichen Plätze in Ostdorf schnellstmöglich angelegt werden könnten. Noch bis September 2020 könnten die Plätze an der Eyach genutzt werden. An Kosten kämen auf die Stadt voraussichtlich rund 300 000 Euro zu; das sei indes deutlich günstiger als die ursprünglich ebenfalls diskutierte, aber verworfene Variante der Anlage neuer Tennisplätze neben der Hobbyland-Halle (geschätzt 750 000 Euro).

Riehtmüller hatte für den Zusammenschluss mit dem TC Ostdorf eindringlich geworben. Die Entwicklung im Tennissport mache Fusionen notwendig, vor allem aufgrund der Überalterung der Vereine. Schon heute bestünden zwischen den Balinger und den Ostdorfern Spielgemeinschaften. Auf der neugestalteten Anlage sei zudem ein besserer Trainingsbetrieb und eine attraktivere Jugendarbeit möglich.