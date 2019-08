Balingen Brexit verunsichert Unternehmen

Die Exporte von Firmen aus den Landkreisen Zollernalbkreis, Reutlingen und Tübingen gehen erstmals seit dem Jahr 2009 zurück. "Das ist noch keine Krise, aber ein Dämpfer", wird IHK-Präsident Christian Erbe in einer Pressemitteilung zitiert. Die gute Nachricht sei, dass sich die regionale Exportquote, also der Anteil der Ausfuhren am Gesamtumsatz im verarbeitenden Gewerbe, im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 54 Prozent leicht erhöht habe. Das zeige, dass die Märkte außerhalb Deutschlands derzeit noch nicht wegbrechen würden.

"Der Handelskonflikt zwischen den USA und China und der drohende Brexit ohne Abkommen verunsichern die Unternehmen zunehmend. Die Firmen merken das bei den Aufträgen und bereiten sich zumindest auf stagnierende Geschäfte vor", betont Erbe. Im Zehnjahresvergleich hätten sich die Exporte in der Region Neckar-Alb verdoppelt.

In den Landkreisen hätten sich die Exportzahlen im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unterschiedlich entwickelt. Der Landkreis Tübingen konnte um 3,3 Prozent auf fast 650 Millionen Euro zulegen. In den Landkreisen Reutlingen und Zollernalb verzeichnen die Statistiker jeweils ein Minus von zwei Prozent. Im Zollernalbkreis wurde knapp über eine Milliarde erreicht, im Kreis Reutlingen annähernd 2,85 Milliarden Euro.