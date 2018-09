Balingen Brennerei und Autofahren waren ihre große Leidenschaft

Am 29. Juni 1935 erblickte Elsbeth Werner, geboren Miller, in Leutkirch das Licht der Welt. Dort absolvierte sie von 1945 bis 1952 eine Lehre im Lebensmittelgewerbe.

Anschließend arbeitete sie als Bedienung in Bad Wurzach. 1954 kam sie als Bedienung in den "Adler" nach Balingen. "In drei Reihen sind die Gäste um den Stammtisch gesessen", habe sie oft erzählt, erinnert sich ihr Sohn Ernst.

Seine Mutter sei eine der ersten Frauen gewesen, die in Leutkirch einen Führerschein und ein eigenes Auto besessen hätten, obwohl dies ihrem Vater gar nicht recht gewesen sei. So sei sie mit dem Auto oft in die Alpen und zum Bergsteigen ins Allgäu gefahren.