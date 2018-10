Balingen Brand in Engstlatt: Heiße Asche wohl Ursache

Eine an ein Wohnhaus angebaute Scheune war in Engstlatt in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Haus über und richtete einen hohen Sachschaden an.

Laut Polizei spricht vieles dafür, dass entsorgte Asche aus einem Holzvergaserofen den Brand verursachte.

Bei der Besichtigung des Brandortes konnte die Brandbruchstelle in der Scheune gut lokalisiert werden. In diesem Bereich stand die abgebrannte Restmülltonne, in die am Montag noch Aschereste aus dem genannten Ofen entsorgt wurde. Anhaltspunkte für andere Brandursachen fehlen.