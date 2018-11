Balingen Boot des Bürgermeisters blockierte Kläranlage

Hechingen/Balingen. Haben die Angeklagten wissentlich Ölschlamm und Fäkalien in großem Stil in öffentlichen Abwasserkanälen entsorgt? Der Sachverständige, der vor vier Jahren ein paar Proben begutachtet hatte, sprach von starkem Ölgeruch und Fäkalienanteilen. Es habe durchaus Hinweise auf Ölbestandteile gegeben, die Prüfwerte in der Verwaltungsvorschrift seien "deutlich überschritten" gewesen. Sollte ein solches Gemisch in größerer Menge in einen "Vorfluter", also in einen Bach oder Fluss, gelangen, wäre das eine erhebliche Belastung für die Umwelt. Fische würden sterben, oder sie wären "für den Verzehr nicht mehr geeignet".

Eine normale Kläranlage würde zwar das Ammonium abbauen, die Kohlenwasserstoffe eher nicht. Das Problem: Die Proben, die der Sachverständige untersucht hatte, stammten weder aus einem Klärwerk noch aus einem Bach, sondern waren aus einem Tanklaster der Entsorgungsfirma auf der A 81 entnommen worden. Und der war unterwegs zu einer Fachfirma in Oberndorf, die Ölabscheidungen entsprechend verarbeitet. Mit anderen Worten: ganz legal. Eine Mitarbeiterin habe ihm gegenüber gesagt, dass die stinkende Brühe einfach in den Vorfluter, in dem Fall den Neckar, abgelassen werden sollte. Er selbst wisse nicht, woher die Probe komme, sagte der Sachverständige.

Die Kriminaloberkommissarin, die die Rechnungen und die Entsorgungsnachweise der Angeklagten in eine Excel-Tabelle eingearbeitet hatte, konnte nicht erklären, wieso es mehr Rechnungen als Entsorgungsnachweise gab. Etwa, weil es im Jahr darauf mehr Entsorgungsnachweise als Rechnungen gab, also etliche Nachweise erst im Jahr darauf ausgestellt worden waren?, meinte der Verteidiger des Hauptangeklagten: "Die fehlenden Nachweise sind kein Beweis für eine illegale Entsorgung." Auch dem Staatsanwalt präsentierte der Advokat ein kleines Schmankerl: Die Entsorgung eines Kubikmeters Fäkalien koste im Klärwerk keineswegs, wie in der Akte vermerkt, 15 Euro, sondern lediglich 1,73 Euro.