Balingen Blumen-Jetter in der City schließt

Blumenladen bereits 1953 eröffnet

Das Blumengeschäft Jetter wurde 1953 von Gärtnermeister Rudolf Jetter und seinen Söhne gegründet und befand sich zunächst in der Friedrichstraße 17 (heute Friedrich-Apotheke). Es sollte den Verkauf von Schnittblumen und Topfpflanzen aus der in Heselwangen gelegenen Gärtnerei fördern. Bereits 1962 kaufte Rudolf Jetter das Gebäude an der Friedrichstraße 22 eröffnete und nach dem Umbau das Blumenhaus im Folgejahr.