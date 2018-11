Balingen Blick zurück in vergangene Zeiten

Balingen . Initiiert hat den Kalender Gabriele Bethge von der Kalender Manufaktur, die deutschlandweit historische Kalender produziert. "Jeder sieht etwas anderes in diesen Fotos", so Bethge. Der Betrachter tauche in eine vergangene Zeit ab, bewundere die Frauenmode der damaligen Epoche, die spannenden technischen Details alter Automobile und Gerätschaften oder könne Ecken der Heimatstadt entdecken, die längst nicht mehr existieren.

Der Bildkalender zeigt hauptsächlich Menschen und Stadtansichten aus den Jahren 1910 bis 1940. Das Zollernschloss und die Zehntscheuer, der damals noch freie Blick vom Heuberg, Schneeräumarbeiten in der Neuen Straße hinter dem Rathaus, das städtische "Freischwimmbad", die Färberfamilie Eisele bei der Obsternte, ein Raupentraktor beim landwirtschaftlichen Bezirksfest, die Hopfenernte im Hopfengarten des Seilermeisters Mebold auf dem Binsenbol und natürlich die Stadtkirche: Die Fotografien ergeben ein spektakuläres Panorama der Lebensverhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Kuratiert haben den Kalender Yvonne Arras und Gertrud Rux vom Balinger Stadtarchiv. Das Archiv verfügt über mehr als 30 000 Fotos, katalogisiert nach Jahreszahl, Straßenansicht oder festlichen Veranstaltungen. Bei der Auswahl der Fotos habe man Wert darauf gelegt, keine noch lebenden Einwohner zu zeigen, um deren Persönlichkeitsrechte zu schützen, so Arras. Zudem sei es für die Produktion des Kalenders wichtig gewesen, sämtliche Jahreszeiten abzubilden. Im Ganzen habe man drei Monate Arbeit in die Zusammenstellung investiert. "Das hat wirklich ganz schön lange gedauert", so Arras.