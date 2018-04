Balingen Blasmusik und Ballett auf der Stadthallen-Bühne zu sehen

Hervorragendes Ensemble

Mit dem großen Spandalenballett aus Geislingen haben die Roßwanger Musiker ein hervorragendes Ensemble gewonnen, welches den zweiten Programmteil des Abends tänzerisch umrahmen und begleiten wird. Bei "Beetlejuice" und "Jump in the Line", einer Bearbeitung zu Themen aus "Lord of the Dance", "Ode an die Freude" und "Pomp and Circumstance" werden die jungen Geislinger Tänzerinnen auf der Bühne der Stadthalle zu sehen sein.

Buntes Programm