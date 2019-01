Balingen Bizerba plant umfangreiche Investitionen

Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten außer in Deutschland in Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien sowie in China und den USA und unterhält ein weltweites Netz an Vertriebs- und Servicestandorten. In den vergangenen Jahren wurden zudem mehrere zum Portfolio passende Unternehmen übernommen, so in der Schweiz die Busch-Werke, in Frankreich Luceo als Spezialisten für optische Inspektionslösungen und in Österreich die Firma Helf im Bereich Etikettierung.