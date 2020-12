Balingen Bizerba investiert weiterhin kräftig

So befindet sich das globale Logistikzentrum am Hauptsitz Balingen derzeit im Bau, zudem wurden im vergangenen Jahr Bürobereiche nach aktuellen Erkenntnissen aus dem New-Work-Bereich modernisiert. In Meßkirch – Produktionsstandort für Schneidemaschinen – investierte das Unternehmen eine erhebliche Summe in Gebäude, Infrastruktur und Produktionsanlagen. In Bochum wurde die Etikettendruckerei modernisiert. Und in Hildesheim verdoppelte Bizerba nahezu die Produktionskapazitäten der Kontrollwaagen.

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung und des anhaltenden Wachstums stoßen die Produktionskapazitäten an den deutschen Standorten aber mittlerweile nach Angaben des Unternehmens an ihre Grenzen. Gleichzeitig kristallisierten sich in den letzten Jahren neue Regionen als klare Wachstumsmärkte heraus. "Osteuropa entfaltet starke Dynamik und ist damit für Bizerba ein strategisch wichtiger Markt", so Andreas Kraut. Der zusätzliche Standort werde es Bizerba ermöglichen, auf Handelsrestriktionen zwischen den USA und China flexibler zu reagieren und so zu einer größeren Unabhängigkeit beim Waren- und Geldfluss beizutragen.