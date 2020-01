Balingen Bizerba beginnt mit Millionen-Neubau

Mit dem neuen Logistikzentrum reagiert Bizerba, größter Arbeitgeber in Balingen, nach eigenen Angaben auf gestiegene Kundenanforderungen im Bereich Ersatzteile und stellt sich zukunftssicher auf. Durch moderne und digitale Lösungen verspricht sich das Unternehmen, künftig von Balingen aus eine moderne und weltweit funktionierende Ersatzteillogistik betreiben zu können. "Die Welt dreht sich immer schneller, und darauf müssen wir bei Bizerba reagieren. Das neue, moderne Logistikzentrum wird so geplant, dass wir sicher in die Zukunft gehen und die Erwartungen unserer Kunden noch übertreffen können", erklärte Andreas Kraut vor einem Jahr.

Auf keltische Wasserleitung gestoßen

Die Planungen hat der Spezialist für Wäge-, Schneide- und Auszeichnungstechnologie sowie Inspektions- und Logistiksystemen und Softwarelösungen seitdem vorangetrieben – und dabei auch kleinere Hindernisse aus dem Weg geräumt. Diese betrafen auch die Vergangenheit des Bauareals: So sind die Bauarbeiter beim Versetzen eines Trafohäuschen auf eine keltische Wasserleitung gestoßen.

Daneben werden auf dem Gelände noch Alemannengräbder vermutet: Die Existenz von Gräbern unter dem Gebäude sei zwar relativ unwahrscheinlich, teilte Bizerba am Donnerstag mit, da schon Fundamente für die existierenden Gebäude gegraben wurden und nichts gefunden worden sei. Allerdings könnten noch welche auf dem Gelände verteilt sein.

Sollten diese im Zuge der anstehenden Baggerarbeiten zutage kommen, sollen sie, wie bereits mit der keltischen Wasserleitung geschehen, in Absprache mit dem Denkmalamt dokumentiert und anschließend überbaut werden. Für den Neubau würde dies allerdings nur eine kurze Verzögerung bedeuten.