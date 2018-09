Balingen Bizerba-Arena-Kosten: "Da müssen wir durch"

Balingen (mai). Mit deutlicher Mehrheit hat der Balinger Gemeinderat am Dienstag die überplanmäßigen Gelder genehmigt, die notwendig sind, damit die Bizerba-Arena für die Regionalliga gerüstet ist. Damit kann der Bau der Stehstufen auf der Gegengeraden fortgesetzt und die Zaunanlage installiert werden – und die Kicker der TSG Balingen können in absehbarer Zeit auch so genannte Risikospiele auf dem heimischen Rasen austragen.