Balingen Bizerba-Arena: Groll wegen hoher Kosten

"264.000 Euro für die Stehstufen auf der Gegengeraden – das haut mich aus den Socken", sagte ein erboster Klaus Hahn im Technischen Ausschuss des Gemeinderats am Dienstag. "264.000 Euro – davon kann man ein schönes kleines Haus bauen", so Hahn weiter, diese Summe sei "dem Normalbürger nicht vermittelbar". Ganz zu schweigen von Dorfvereinen, die sich so einen Aufwand auf ihren Anlagen nicht leisten könnten – anders als die TSG Balingen, die im städtischen Stadion kickt.

Der Fraktionssprecher der CDU hatte die hohen Kosten, die nach dem Aufstieg der TSG-Kicker in die Regionalliga für die nach den Auflagen des Verbands notwendigen Ertüchtigungen in Sachen Sicherheit quasi zwangsweise anstehen, bereits im Mai massiv kritisiert: Ihm stinke es, dass die Stadt "wegen einiger Deppen" – gemeint sind für ihre Gewalttätigkeit bekannte Fans anderer Mannschaften – solch einen Aufwand betreiben müsse. Das Geld könnte in Balingen anderweitig für weitaus sinnvollere Dinge verwendet werden.

Im Mai war mit Kosten für den Aufbau von Stehstufen auf der Gegengeraden sowie für einen Sicherheitszaun in Höhe von rund 250.000 Euro gerechnet worden. Auf die Ausschreibung aber ging jeweils nur ein Angebot ein.