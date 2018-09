Balingen Bitte rechts ran

Wie in ganz Baden-Württemberg waren am Donnerstag Verkehrspolizisten auch in Balingen im Einsatz. Das Motto: "sicher.mobil.leben". Das Ziel: Autofahrer auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die durch Telefonieren am Steuer oder Fahren ohne Gurt drohen. Laut Gerhard Mozer, Leiter der Verkehrsüberwachung des Polizeireviers Balingen, geht es ihm und seinen Leuten an diesem Tag um Überwachung und Prävention zugleich. Klar, wer ohne Gurt oder mit Handy am Ohr erwischt wird, muss Strafe zahlen. Das ausführliche Aufklärungsgespräch gibt’s dafür kostenlos.

Der Polizist, der am Parkplatz steht und die Autos zum Anhalten bittet, drückt sich im Gespräch mit Handy- oder Gurtsündern oft direkter aus. Er beobachtet, dass viele Lastwagenfahrer nicht angeschnallt unterwegs sind. Er weiß, dass manche Autofahrer das Gurtsystem überlisten, indem die Zunge zwar im Schloss fixiert wird, das aber nur, um den in modernen Autos nervigen Alarmton zu vermeiden, der ertönt, wenn der Gurt nicht eingerastet wird. Wenn sich dann also jemand beschwere, dass er ja nur kurz unangeschnallt unterwegs sei, dass er, als Zusteller beispielsweise, alle paar Meter anhalten müsse, und dass das ja nun unfair sei, dafür ein Bußgeld bezahlen zu müssen, dem mache er dann klar, sagt der Verkehrspolizist, dass es nicht um 30 Euro gehe, "sondern um Ihren Kopf". Der Gurt sei ein immens wichtiger Teil der Sicherheitssysteme eines Autos. Schon innerorts bei 50 Stundenkilometern setzte man sich unangeschnallt einem hohen Risiko aus.

Fast noch schlimmer ist es, am Steuer ohne Freisprechanlage zu telefonieren oder gar Handynachrichten zu tippen. 73 tödliche Unfälle waren laut Innenministerium im vergangenen Jahr auf Ablenkung der Fahrer durch Mobiltelefone zurückzuführen. "Nichts ist so wichtig", sagt der Verkehrspolizist am Donnerstag, "als dass man als Autofahrer während der Fahrt sofort ans Telefon gehen müsste."