Balingen Bilder vom Volksfest bis zur Safari

Zu den begeisterten Besuchern gehörten mit dem Endinger Ortsvorsteher Thomas Meitza und Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann zwei Dauerbesucher. "Ich habe den Eindruck, dass die Ausstellung jedes Mal noch professioneller und besser wird", lobte Meitza. Er zeigte sich begeistert von der Kreativität, der Ausdauer und der Geduld der Fotografen. Reitemann sprach von einer "wunderbaren Ausstellung" und freute sich, dass auch die nähere Umgebung in den Bildern berücksichtigt worden sei. "Es ist fantastisch, die eigene Stadt auch einmal aus anderen Perspektiven zu sehen. Da sieht alles plötzlich ganz anders aus", so Reitemann, der die Balinger Fotofreunde für die Gartenschau 2023 ins Boot holen will.

"Wir werden in nächster Zeit des Öfteren gemeinsam durch Balingen gehen und fotografisch die Veränderungen in der Stadt dokumentieren. Zusätzlich werden wir hinsichtlich der Gartenschau Streuobstwiesen, blühende Bäume und Pflanzen in der nahen Umgebung fotografieren, vielleicht wird es während der Gartenschau dann auch eine Ausstellung von uns geben", betonte Nädele.