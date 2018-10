Balingen Bilder mit "ganz viel positiver Energie"

Balingen. Da steht er also inmitten seiner Werke – mit einem beigefarbenen und einem knallorangenen Schuh, und plaudert. Thitz ist Kult, nicht nur in Balingen. Seine Werke sind auf der ganzen Welt begehrt, und es war beinahe ein kleines Kunststück, die Galerie in Balingen zu füllen. Heidrun Bucher-Schlichtenberger freut sich. Denn sie hat das Privileg, einige der neuesten Arbeiten des Malers auszustellen.

Und der nimmt die Besucher mit auf eine umweltschonende Reise um die Welt, zeigt Gemälde aus Metropolen wie Paris, New York, Berlin oder Barcelona. Die, Thitz-üblich, immer erst einmal fröhlich bunt daher kommen und erst auf den zweiten oder dritten Blick entblättern, dass auf den Leinwänden eine durchaus politische Botschaft verewigt ist.

Zum ersten Mal ist in Balingen ein neues Thema des 1962 in Frankfurt geborenen Künstlers zu sehen: Berge. Die Idee, so Thitz, hatte er schon lange. Die Zeit für die Umsetzung war allerdings erst jetzt reif – und zeigt den Betrachtern auf den ersten Blick ein Alpenpanorama, auf den zweiten einen Viertausender, dessen Felsspalten aus einzelnen Gesichtern bestehen.